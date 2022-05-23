嘉義市輝瑞兒童疫苗不足 25日後公布施打期程

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市23日電）嘉義市5至11歲尚未接種COVID-19疫苗兒童有1萬4000餘人，嘉義市長黃敏惠說，中央預計僅撥配8500劑輝瑞兒童疫苗，25日調查數量後，再公布校園集中施打及社區院所開打期程。

黃敏惠今天下午召開線上防疫記者會時表示，關於許多師生及家長關心的輝瑞兒童疫苗施打部分，因嘉義市自5月23日至29日採線上教學，因此，這週不會安排入校施打。

黃敏惠指出，嘉義市國小目前已透過「嘉e卡」系統調查學童接種輝瑞兒童疫苗意願，統計至今約有6500名回覆願意施打，預計於25日中午前截止統計，因此，有意願施打輝瑞兒童疫苗的學童家長與學童可盡快透過嘉e卡回覆意願。

另外，有意願施打輝瑞兒童疫苗的滿5歲幼兒園幼童及其家長，屆時可帶孩童逕至輝瑞兒童疫苗院所接種，意願書將由院所提供給民眾填寫。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃敏惠說，目前嘉義市5至11歲尚未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗兒童約有1萬4000餘人，而中央預計僅撥配嘉義市8500劑輝瑞兒童疫苗，尚不足可施打人數的6成，因此，25日調查數量明確後，校園集中施打及社區院所開打的詳細期程會再另行公布，輝瑞兒童疫苗接種院所名單屆時也會公布。

嘉義市衛生局提醒，滿12歲且尚未接種COVID-19疫苗的青少年，即日起可自行至嘉義市62家醫療院所接種BNT成人劑型疫苗。施打BNT成人劑型的醫療院所可至嘉義市衛生局網站查詢。（編輯：卞金峰）1110523