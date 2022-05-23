基隆確診致死率排名前段 林右昌：因疫情走較前

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（中央社記者王朝鈺基隆23日電）基隆市確診致死率約千分之1，高出許多縣市，市長林右昌今天說，與疫情發展階段、城鄉差距、高齡化人口比例和醫療資源有關，這波疫情走完後，各縣市的致死率會趨於平均數。

林右昌在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）線上疫情記者會後，面對媒體詢問，基隆市的確診致死率在全國各縣市排名前段表示，死亡率會牽涉到幾個因素，首先是疫情發展的程度和階段，是走得比較早或較晚，第2是城鄉差距，第3則是與城市高齡化人口比例有很直接關係，也與高齡人口中患有慢性病比例有關，最後是與區域醫療資源有關。

林右昌說，基隆市今年43名確診死亡個案中，70歲以上有30名占比約70%，另有一名2歲幼童，至於疫苗施打率，有56%未曾接種疫苗，且多數有嚴重慢性病，最多是慢性腎病須洗腎，還有慢性肺病、心血管疾病等，例如高血壓、中風，另外就是肝病和糖尿病，此外與去年不同的是，去年亡故者以機構內住民居多，今年只有7名，多數亡故者在社區。

林右昌說，基隆市確診死亡率約千分之1，中央流行疫情指揮中心在這波台灣疫情設定死亡率也大概是千分之1，指揮官陳時中曾說希望能壓在千分之1以下，而基隆市因為疫情走得比較前面，大家看到的數字也往前走，台北市、新北市和基隆市有很大差異在於，雙北的醫療資源遠不是基隆能比得上，當北北基在比較時，基隆市的死亡率通常會比較高。

林右昌表示，疫情發展至今，已有幾個縣市的死亡率高於基隆市，目前疫情仍在發展中，他認為單比較數字會有點不公平，因為會涉及地方的人口結構、醫療資源等，有許多農業縣市在一個月前確診案例非常少，現在確診案例增加後，會發現中重症比例也往上升，這波疫情走完後，基本上會趨近於平均數。

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此外，林右昌說，由於基隆市疫情發展早，累計確診數占人口比例自然較高，累計確診數為4萬3413例，已達全市人口的12%，如加上未做PCR核酸檢測的隱性確診者，相信應該已接近全市人口的15%。

林右昌說，全國上週本土案例較前一週增加了34%，而且中南部增幅高於北部，北部地區增幅趨緩，台北市是11%，新北市是10%，而基隆市上週增幅大約是8%則是全國最低。（編輯：李錫璋）1110523