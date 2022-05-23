議員揭北市府逾1/3員工確診 以環保局最多

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（中央社記者黃麗芸台北23日電）本土疫情持續升溫，台北市長柯文哲和副市長黃珊珊近日都確診。台北市議員應曉薇今天指出，北市府自4月起至5月19日已有4865人（逾1/3）確診，且以環保局643人居冠。

國民黨台北市議員應曉薇今天夠透過新聞稿表示，柯文哲近日經台北市立聯合醫院仁愛院區PCR檢測為陽性確診，認為適值COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情洪峰，祝柯文哲能早日康復並盡快帶領市民努力抗疫。

除此之外，她指出，根據向台北市人事處索資資料顯示，統計台北市政府自4月1日至5月19日止共計有4865人確診（不含學校），包括31個所屬一級機關、12個區公所和所屬二級機關等。

應曉薇說，北市府所屬員工約有1萬4000人，若依上述確診人數計算，染疫比例約為北市府員職總數的1/3，目前有2590人仍在列管中，2275人已解除列管。

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另，確診人數最多的前3單位分別為環保局643人、聯醫557人和台北捷運公司的469人。

應曉薇表示，上述局處職員都是站在第一線服務廣大市民者，染疫風險相對高，像是環保局人員除處理日常垃圾清運維持市容清潔工作外，還要持續協助確診熱點環境清消及居家照護垃圾收運工作；抗疫前線的聯醫護理人員在承受極大壓力與工作負荷量下，仍展現專業及無私奉獻精神；北捷員工身處染疫風險區域仍每日善盡職守。（編輯：李錫璋）1110523