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議員指疫情升溫災準金恐不足 北市府增預算

2022/5/24 18:09
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（中央社記者劉建邦台北24日電）北市議員吳沛憶指出，北市府已動支災害準備金約新台幣12億餘元因應疫情，但因後續有振興紓困等需求，災害準備金恐不足。北市府今天表示，將提出第二次追加預算。

民進黨台北市議員吳沛憶發布質詢資料指出，台北市政府編列災害準備金17億餘元，調資料發現，至今已動支12億餘元運用在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關防疫政策，但因疫情延燒，剩餘災害準備金恐不足因應後續疫情發展。

她說，資料顯示災害準備金以人事費占大宗，約23.38%，其中18.22%是區公所及健康中心臨時或約聘增聘人力、5.16%核發加班費，市府處理防疫工作很辛苦，理解人事費支出方式，但因疫情持續，加上疫情後有振興紓困等政策，建議市府提因應策略，並盡快盤點、評估各局處支用災準金使用方式。

北市府副市長黃珊珊下午在防疫因應記者會對此回應，已彙整相關災害準備金資料，並規劃提第二次追加預算。

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北市副發言人魏文元事後接受媒體訪問指出，疫情期間，北市府各機關動支災害準備金需求增加，為確保資源無虞，已責成各局處盤點動支情況，針對需求提出匡列，預計下週彙整完畢後，將提第二次追加預算，送市議會審議。

她說，北市今年度預算編列災害準備金為17億5000萬元，已核准動支12億5000萬元，其中防疫相關費用為最大宗，包含各區級關懷中心、健康中心臨時或約聘人力增聘及採購快篩試劑等。（編輯：張銘坤）1110524

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