台南輝瑞兒童疫苗開打 黃偉哲：復課後入校施打

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輝瑞兒童疫苗接種作業今天展開，台南市長黃偉哲上午到歸仁區關心接種情形時表示，台南疫苗量能足夠，復課後會安排到校園接種。

台南市昨天獲中央撥配3萬3000劑輝瑞兒童疫苗，今天起在各相關醫療院所展開接種作業，黃偉哲上午前往歸仁區德安診所關心接種情形。

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黃偉哲接受媒體聯訪表示，目前台南國中、小暫時停止實體授課，在停課不停學期間可預約至醫療院所接種疫苗，等恢復實體上課後，將安排在校園施打疫苗，呼籲學童應儘早接種疫苗，儘早得到保護力。

黃偉哲表示，台南市5歲至11歲戶籍人口數逾11萬人，先前調查有意願接種莫德納疫苗者約2萬7000人，中央昨天撥配3萬3000劑輝瑞兒童疫苗、27日預計再撥配2萬1000劑，中央也承諾若2批不夠會再供應，整體疫苗數量足夠。（編輯：卞金峰）1110525