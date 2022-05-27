更多編輯台推薦新聞：
擔憂兒童染疫併發腦炎？家長別慌 重症率萬分之1 留心8大前驅症狀
生活

擔憂兒童染疫併發腦炎？家長別慌 重症率萬分之1 留心8大前驅症狀

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎
生活

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台東醫院和長照機構禁探視 延至6/20

2022/5/27 16:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣27日電）台東縣政府今天宣布醫院和長照機構禁探病、探視至6月20日，目前台東縣有9間養護和身障機構以及2醫院發生群聚感染。

台東縣衛生局長黃明恩下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情線上記者會。他表示，台東縣今天新增932名確診者，824名民眾戶籍或居住地分在台東、108名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案1萬909人、居隔者1612人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台東縣目前有7養護、2身障、5間監所、2醫院發生群聚事件。養護機構部分，今天新增28人確診，主要為機構定期採檢驗出；身障機構今天新增2案，為群聚區域接觸者陰轉陽；監所部分新增人，皆為工作人員；醫院部分則新增3案同樣皆為工作人員。

黃明恩表示，因疫情仍未趨緩，目前確診個案雖然大多為輕症或無症狀患者，但為了保護抵抗力較弱的長者及病患避免染疫造成重症或死亡，持續延長醫院及長照機構禁探病探視至6月20日止，如有例外情況須由醫療院所或機構評估並同意。（編輯：黃世雅）1110527

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族