花蓮校園疫苗接種站將起跑 學生返校前先快篩

花蓮縣政府27日下午舉行防疫記者會，由衛生局長朱家祥（中）說明COVID-19疫苗校園集中施打期程，將自30日起至6月7日由醫療團隊進駐校園，為滿5歲至17歲學生施打疫苗，並提醒快篩陽性、確診3個月內者不建議接種。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年5月27日