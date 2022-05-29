輝瑞兒童疫苗接種 桃園市政府規劃4管道

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桃園市長鄭文燦29日表示，為方便家長帶著小朋友接種疫苗，市府推出4方案，國小及附幼安排到校集中接種，至於私幼、非營利幼兒園經教育局協調，將併入附近學校集中施打；另外，桃園市有很多醫院及診所也有開放輝瑞兒童疫苗施打，市府也將再增加5歲到6歲兒童接種站預約施打。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年5月29日

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（中央社記者吳睿騏桃園29日電）桃園市長鄭文燦今天表示，針對滿5歲兒童規劃4個接種管道，國小及附幼到校接種；私幼及非營利幼兒園併入鄰近學校；兒童疫苗門診醫院預約施打；增設5到6歲兒童接種站預約施打。

鄭文燦在下午的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會中表示，桃園市今天有9379例本土案，市府會密切觀察每段時間的確診人數，目前桃園市的採檢能量還是相當大，採檢後陽性率大約在8成，桃園市防疫韌性非常好，希望能降低重症案件，也讓輕症在家受到妥善照顧。

鄭文燦指出，疫情仍在高峰逐漸往下階段，輝瑞兒童疫苗在25日開打後，目前可接種的年齡是5歲到11歲，也就是國小學生以及滿5歲的幼兒園學生，統計桃園市的國小有195所、約3萬6000人，幼兒園大班滿5歲的，包括公立、非營利以及私立幼兒園約600個，有將近有2萬人可以接種。

鄭文燦說，為了方便家長帶著小朋友接種疫苗，這部分桃園市推出4個方案，國小及附幼到校集中接種，市府預定在6月10日後，會完成195所學校到校接種作業；至於私幼、非營利幼兒園經教育局協調，併入附近學校集中施打；另外，桃園市有很多醫院及診所，也有開放輝瑞兒童疫苗施打。

鄭文燦表示，市府另外再增加5歲到6歲兒童接種站預約施打，市府會設置桃園區青溪國小、八德區大成國小、平鎮區新勢國小、楊梅區楊明國小等4個學校快打站，預定在5月31日及6月1日的早上9時到中午12時、下午1時到下午4時提供接種服務。

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鄭文燦指出，幼童快打站每一站上、下午各提供300人名額，4個快打站一天可提供2400人施打，連續2天。市府會透過衛生局Google表單預約，緩解醫院診所壓力，儘快完成兒童疫苗接種。至於12歲到17歲國高中生，市府也規劃安排到校接種，希望提高青少年疫苗保護力。

鄭文燦說，市府在5月30日開始，會進行65歲以上長者每人2劑快篩發放，透過區里系統發放到每個家庭。至於低收跟中低收入戶每人5劑也會陸續發放。另外在國小及幼兒園也會採購快篩，國小每人2劑，幼兒園部分改用2劑唾液快篩，幼兒園部分會在6月2日起陸續安排發放時間，確保長者、幼兒、弱勢還有機構的防疫安全。（編輯：方沛清）1110529