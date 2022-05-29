宜蘭增9名染疫死亡 累計41人

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（中央社記者王朝鈺宜蘭29日電）宜蘭縣今天新增9名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診死亡個案，累計已有41人染疫身亡，宜蘭縣長林姿妙呼籲65歲以上長者儘速接受第4劑疫苗。

宜蘭縣政府下午發布新聞稿表示，9名死亡個案年齡介於60到90多歲，女性3名、男性6名，其中4名未施打過疫苗、3名打過1劑疫苗、1名打過2劑疫苗、1名施打滿3劑疫苗，而其中有2名是住在住宿式長照機構的長者，9人從5月12日至23日陸續發病，因不敵病毒肆虐病故。

根據衛生局統計資料顯示，到目前為止，死亡的確診個案計有41名，其中80歲以上的長輩有30名，13名是住宿式長照機構的住民，而有16名是在確診3日內不幸往生。

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林姿妙除籲請65歲以上長者儘快接受第4劑疫苗外，也提醒長者若出現上呼吸道症狀要趕快就醫。縣府已要求縣內住宿式長照機構，若有住民確診，各機構應儘速聯繫特約醫療院所，評估是否給予抗病毒藥物，並儘快給藥。

此外，縣府表示，宜蘭縣今天新增1558名確診個案，其中包含132名學生、13名教職員工，縣府統計已有6091名學生、604名教職員確診。縣府上午在宜蘭運動公園體育館和五結慈濟疫苗接種站共施打1203名滿5歲以上至18歲高中職及專科3年級學生，下午仍陸續施打中，另有61家合約醫療院所提供服務，民眾可以向診所預約。（編輯：李錫璋）1110529