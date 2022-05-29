加開大型兒童疫苗施打站 盧秀燕：盼公立醫院開設

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（中央社記者趙麗妍台中29日電）台中市長盧秀燕今天表示，台中市兒童疫苗的施打在醫療院所、學校都已進行，若要加開大型施打站，樂觀其成，希望由公立、部立醫院開設，疫苗中央撥給。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，許多家長急著帶孩子接種兒童疫苗，行政院長蘇貞昌今天到衛福部台中醫院視察，立法院副院長蔡其昌爭取加開大型兒童疫苗施打站，蘇貞昌現場指示衛福部醫福會執行長王必勝辦理。

台中市政府下午召開疫情指揮中心線上防疫記者會，盧秀燕在會中表示，台中市在兒童疫苗施打部分，都已規劃完畢，醫療院所、學校都已在進行，也宣布加碼醫療院所的疫苗供應，提供第2波預約施打，要在醫療院所的已經預約，學校施打的也已勾選。

盧秀燕說，若要加開大型施打站，希望由公立、部立醫院開設，不要占用地方的醫療量能，相關疫苗供應也由中央撥給，對於額外加開大型施打站，樂觀其成。

媒體提問，有關藝人郭彥均在社群網站臉書（Facebook）發文「很多孩子走了」相關網路貼文。盧秀燕表示，每個染疫的孩子都是父母的心肝寶貝、心頭肉，繼續努力防疫，希望疫情早日結束，讓防疫人員可以喘息。

副總統賴清德、行政院長蘇貞昌今天到台中視察，盧秀燕並未陪同，她表示，每天都要主持防疫會議，另外還有振興紓困方案要定案，第一時間接獲訊息已指示副市長、局處首長陪同。

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台中市國、高中校園施打BNT第三劑，30日起開打，盧秀燕指出，依據教育局統計，有意願接種第3劑的學生有11萬7253人，預計在校施打人數為10萬5401人，自行到醫療院所施打則為1萬1852人。

0至6歲幼童每人可免費領5劑快篩劑，台中市政府加碼2至12歲，民政局長吳世瑋表示，扣除小學、幼稚園、保母所發放的名單，31日造冊名單會交給各區公所，里長、里幹事協助發放。（編輯：屈享平）1110529