屏東縣再獲3500劑輝瑞兒童疫苗 潘孟安：各校依序打到

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屏東縣政府25日起展開輝瑞兒童疫苗施打作業，目前已施打1萬5596劑，使用率逾9成，30日將再獲中央撥補3500劑。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年5月29日

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（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）屏東縣政府在25日起展開輝瑞兒童疫苗施打，目前已施打1萬5596劑，縣長潘孟安在臉書貼文指出，30日再獲中央撥補3500劑，各校一定能依序打到。

今天晚間8時許，縣長潘孟安在臉書（facebook）貼文指出，中央再撥補屏東3500劑輝瑞兒童疫苗，30日起國小入校施打照常，各校一定能依序打到，將再通知施打時段，請家長安心。

潘孟安說，屏東以最快速度為孩子們貼心施打，目前輝瑞兒童疫苗已打1萬5596劑，使用量達91.7%，縣府向中央爭取，30日將再撥補3500劑，為了孩子健康一起努力。

縣府表示，30日仍將依計畫進入仁愛國小、信義國小及萬丹國小，為學童施打輝瑞兒童疫苗。（編輯：黃世雅）1110529