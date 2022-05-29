更多編輯台推薦新聞：
提升員工幸福感 英國60家企業6月起試行週休三日
國際

提升員工幸福感 英國60家企業6月起試行週休三日

報稅常見3大錯誤別再犯 除雷錦囊一次看
產經

報稅常見3大錯誤別再犯 除雷錦囊一次看

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》本土增逾7萬例 雙北專責病房收治數現反轉

疫情整理包》本土增逾7萬例 雙北專責病房收治數現反轉

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

屏東縣再獲3500劑輝瑞兒童疫苗 潘孟安：各校依序打到

2022/5/29 21:06（5/29 22:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏東縣政府25日起展開輝瑞兒童疫苗施打作業，目前已施打1萬5596劑，使用率逾9成，30日將再獲中央撥補3500劑。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年5月29日
屏東縣政府25日起展開輝瑞兒童疫苗施打作業，目前已施打1萬5596劑，使用率逾9成，30日將再獲中央撥補3500劑。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年5月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）屏東縣政府在25日起展開輝瑞兒童疫苗施打，目前已施打1萬5596劑，縣長潘孟安在臉書貼文指出，30日再獲中央撥補3500劑，各校一定能依序打到。

今天晚間8時許，縣長潘孟安在臉書（facebook）貼文指出，中央再撥補屏東3500劑輝瑞兒童疫苗，30日起國小入校施打照常，各校一定能依序打到，將再通知施打時段，請家長安心。

潘孟安說，屏東以最快速度為孩子們貼心施打，目前輝瑞兒童疫苗已打1萬5596劑，使用量達91.7%，縣府向中央爭取，30日將再撥補3500劑，為了孩子健康一起努力。

縣府表示，30日仍將依計畫進入仁愛國小、信義國小及萬丹國小，為學童施打輝瑞兒童疫苗。（編輯：黃世雅）1110529

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族