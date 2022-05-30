避免產生殘劑 屏縣府祭出「小孩不動、疫苗動」

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（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）輝瑞兒童疫苗開打，由於1瓶疫苗就可施打9人次，為避免產生殘劑，屏東縣政府祭出措施，以「小孩不動、疫苗動」為原則，精確統計人數，排定各校施打日程。

屏東30日新增2127例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案。縣府安排今天入校施打輝瑞兒童疫苗，首日排定仁愛、信義、萬丹國小3校。縣府強調，一定會在端午連假前完成校園施打，只需依通知時間到校，切勿跨校施打。

縣長潘孟安今日結束縣議會備詢後，隨即在中午召開會議。潘孟安透過新聞稿表示，由於部分學童已經在衛生所或速打站完成接種，而輝瑞兒童疫苗1瓶可打9人，為避免產生殘劑，將以「小孩不動、疫苗動」為原則，負責的醫療院所確定學校學生施打人數後，就會到校幫小朋友施打。

潘孟安說，已要求教育處在今天完成學童施打意願的精確統計，再由衛生局排定各校日期、時段，依名冊施打，家長依排定時間將孩子帶到學校施打疫苗；5歲就讀私立幼兒園、無學籍的幼童，則將由衛生局公告特約醫療院所施打，疫苗也會送到各院所，家長可就近前往。

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縣府表示，縣內5至11歲的孩童有40672名，目前兒童完成莫德納及輝瑞兒童疫苗接種共有27191人，普及率達66.8%；31日中央再撥補2000劑輝瑞兒童疫苗會送到。

另外，針對低收入戶、中低收入戶配送的快篩試劑，中央已於今日送達，縣府自下午起，由33鄉鎮市公所前來領取配發，全縣共獲配送24萬2420劑，預計發給低收入戶、中低收入戶共48484人，每人5劑。（編輯：陳仁華）1110530