台南輝瑞兒童疫苗大型接種站 6/1永康新總圖開打

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南31日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延，台南今年確診迄今累計逾10萬例，台南市長黃偉哲今天表示，台南5至11歲輝瑞兒童疫苗大型接種站，6月1日起在台南市永康新總圖開打。

黃偉哲今天下午在台南市COVID-19防疫記者會公布台南市新增6478例確診病例，台南市今年迄今確診累計10萬768例，其中5萬8532人解除隔離，4萬2236人隔離中。

黃偉哲表示，台南市輝瑞兒童疫苗大型接種站設在永康區新啟用的市立圖書館總館，6月1日起開打，一連5天，輝瑞兒童疫苗一定夠用，目前也未接獲接種後出現嚴重不良反應。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃偉哲指出，台南市5至11歲戶籍人口數逾11萬人，如今接種輝瑞兒童疫苗累計2萬7933人、接種莫德納疫苗2萬4247人，疫苗覆蓋率44.73%。

台南市政府衛生局發布新聞稿指出，台南市立圖書館永康新總館6月1日至5日開設輝瑞兒童疫苗大型接種站，台南打疫苗系統也已陸續增開輝瑞兒童疫苗醫療院所接種場次，家長應儘快上網預約，讓孩子在暫停實體課程期間接種疫苗，增加保護力。（編輯：陳仁華）1110531