竹東國中校園改造 廢棄課桌椅變身裝置藝術

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新竹縣竹東國中師生運用廢棄課桌椅，作為天花板的裝置藝術。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年6月1日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣1日電）竹東國中將廢棄課桌椅變成裝置藝術，並運用線條燈及投射燈，讓校園變身可作明亮寬敞的展演空間，新竹縣長楊文科今天說，透過改造融合美感教育，讓學生在藝術環境中學習。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，因竹東國中美術教室的戶外空間地坪陳年老舊，排水不良，走廊燈光照射不足，校方與陽明交大建築研究所等共同改造，師生也一起參與。

縣府表示，學生運用廢棄課桌椅，作為天花板的裝置藝術，牆面則種植綠色攀藤植物，並整合及改造走廊與戶外空間，運用簡單的線條燈及投射燈，變身為明亮寬敞的展演空間。

楊文科指出，肯定學校透過空間的改造融合美感教育，讓更多學生浸潤在富美感的學習環境中，有助學生的美學素養、激發創造力與學習。

竹東國中校長徐華助表示，變身後的空間，將可辦理創意市集與藝術展，成為學生最喜愛的地方之一，學校結合運用推出藝術課程，透過教學提升孩子的美感。（編輯：張雅淨）1110601