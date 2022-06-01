屏東增3177例本土確診 學童疫苗施打率74.8%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）屏東縣今天新增3177例本土確診，縣府提供多元兒童疫苗施打方式，統計至今天為止，5至11歲學童疫苗施打率達74.8%，也將持續進入校園及特約院所施打。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，1日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）3177人中，有2589人快篩陽判確診，占確診量的81.5%。其中醫院研判1037例占40.1%，基層診所研判1552例占59.9%。也提醒民眾，一旦快篩陽可至基層診所看診分流，減輕醫院負荷及急診壅塞。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

縣府表示，確診者居家照護服務量能持續提升，共有191家醫療院所及252名醫生加入，還有257家醫療院所提供視訊診療，民眾可多多利用健康益友APP，也可撥打健康醫療關懷專線08-7373088、社區生活關懷專線08-7326008諮詢。

此外，今天起0至6歲兒童可以免費領5劑快篩，家長可持兒童健保卡，依照身分證字號分流，至屏東140家實名制藥局或13鄉鎮衛生所領取，時間到6月30日止。（編輯：李亨山）1110601