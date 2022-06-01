中和2歲童父婉拒見面 新北市府續溝通或速寄資料

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（中央社記者黃旭昇、王鴻國新北1日電）中和區2歲確診過世男童「恩恩」的父親申請通聯紀錄，並婉拒與新北官員見面。新北市府今天表示，盼仍由官員親自帶資料說明，但尊重對方意願，或盡速寄送資料。

中和區2歲男童在這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron疫情中成為首例確診後轉重症，經雙和醫院及台大醫療團隊搶救仍宣告不治，男童的父親日前在臉書（Facebook）貼文要求還原「消失81分鐘」真相。

「恩恩」的父親貼文表示，昨天深夜已拿到向衛生福利部申請、他與1922通話紀錄，希望「儘快拿到我們夫妻依照政府資訊公開法要求的通話錄音和報案紀錄，並在拼湊出完整的事情真相後，如果有不完整需要討論的部分，我們夫妻再正式和新北市政府當面討論請教」。

新北市府疫情說明會今天下午舉行，新北市副市長劉和然表示，市府早已備妥「恩恩」的爸爸所申請資料，也希望由新北市消防局長黃德清、衛生局長陳潤秋親自帶著資料，以口頭說明，回應男童的父親所希望「瞭解事情全貌」。

劉和然說，昨晚準備好「市府消防局與衛生局間橫向聯繫紀錄」及「男童父親與衛生局間的聯繫紀錄」等資料，再由新北市衛生局副局長高淑真與「恩恩」的父親聯繫溝通。

他說，昨晚約7時，男童的父親接獲高淑真電話，沒有推辭與不樂意，客氣地說要親自北上；高淑真表明，希望由2名局長親自前往新竹，口頭補充說明資料內容，當時男童的父親希望找個開放場所。

劉和然表示，衛生局連夜找到新竹的飯店會議室，並通知男童的父親約了今天上午見面地點，後來「恩恩」的爸爸在2個小時後，以簡訊回覆，表達暫時婉拒見面，等看到資料後再說。

他指出，今天仍會持續與男童的父親聯繫溝通，表達市府誠意，希望讓「恩恩」的爸爸更瞭解行政作業流程與法規，這些都是單純的想法，並沒有搞小動作，也不希望外界有不當聯想。

劉和然說，市府當然也尊重男童的父親想法，隨時都可提供資料。如果經過溝通後，「恩恩」的父親仍有其他想法婉拒與官員見面，市府會以最快速方式，將其所申請公開資料，透過郵寄方式寄送給對方。

民主進步黨新北市議員張志豪今天在臉書貼文表示，「恩恩」的家屬及社會各界要求的是真相，也就是家屬希望的「消失81分鐘」裡面所有通話紀錄，才能完整地還原橫向聯繫究竟是哪個環節失誤，哪一個決策人員做了錯誤判斷，因而延誤黃金救援時間。

張志豪並請新北市長侯友宜要親自面對，給家屬一個真相。

民主進步黨新北市議員戴瑋姍也在臉書貼文指出，目前就缺新北市府「通聯紀錄」的最後一塊拼圖，以還原事實。「恩恩」的爸爸想要「當天完整的通聯內容」，不是「回應、說明」，更不是「約見面」，衛福部已給完整的1922通聯錄音檔，就缺新北市機關間的通聯內容。（編輯：戴光育）1110601