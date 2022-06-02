中市7類人員發放2劑快篩 逾10萬童已打疫苗

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（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中市今天新增本土COVID-19個案仍破萬，市長盧秀燕表示，「溫暖助防疫」進入第4階段，將針對7類高風險、接觸群眾多的第一線人員加發2劑快篩；另逾10萬名學童已接種疫苗。

台中市政府下午召開線上疫情記者會，盧秀燕在會中指出，今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案1萬707例，由於疫情未緩解，從5月21日「溫暖助防疫」第1階段補助低收入戶500元購買快篩劑後，將進入第4階段發放2支快篩試劑給7類人員。

盧秀燕表示，這7類屬於高風險、接觸群眾多的第一線人員，包含弱勢民眾服務類、教育類、基層防疫服務類、孕婦、民生服務類、大眾運輸服務類、公共服務類等，可獲發放2劑快篩試劑，預計有近37萬人受惠，將發出近75萬劑快篩。

盧秀燕指出，累計「溫暖助防疫」4個階段，超過71萬人受惠，將發出140萬劑快篩，幫助這些人員在工作與生活中增加保障，也讓民眾安心。

盧秀燕強調，「溫暖助防疫」第4階段由於發放對象種類多元，發送管道不同，因此作業時間將視各單位與工會、協會等組織媒合，預計6日以後開始作業，後續也將視快篩到貨情形，滾動式檢討第5階段的發放對象。

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至於最近受外界關心的兒童疫苗接種問題，盧秀燕指出，中央曾公布台中市兒童疫苗覆蓋率在六都排名前3名，統計到中午為止，台中市兒童疫苗注射人數已達10萬4878人，疫苗覆蓋率54.06%。

此外，公、私幼及未上幼兒園的5歲至6歲學童，盧秀燕說，有意願去醫療院所預約施打者為2萬5594人，到昨天為止，已接種2萬4119人，占預約施打者94%，請外界和家長不必擔心，這個數字清楚表達醫療院所預約施打的管道也順利進行中。（編輯：陳清芳）1110602