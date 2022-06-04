陳其邁：高雄藉診所分流輕重症 專責病房53.2%空床

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（中央社記者曾以寧高雄4日電）高雄市長陳其邁今天表示，市府每天開專家會議，精準掌握醫療量能，並藉診所分流輕重症。到今天專責病房共有2241床，空床率53.2%，加強型防疫旅館也有約78%空床。

陳其邁今天視察阿蓮區中路里活動中心，會前接受媒體聯訪，被問及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫整備表示，高雄超前部署，從自己就任市長到現在，每天都開專家會議，天天開，固定開、準時開。

陳其邁指出，高雄4家醫學中心和醫療量能比較大的醫院，從今年初開始就把專責病房控制在全市1800床以上，並隨疫情調整醫療量能配置，到今天已經有2241床，空床率現在是53.2%。至於收治中症或需要密切觀察病患的加強型防疫旅館，也有540床，現在空床率約78%。

陳其邁說，市府每天都會盤點病床數和醫療量能配置，並藉由診所輕重症分流，把輕症留給診所照顧，中重症留給醫院治療，對醫療量能掌握得非常精準。同時也非常謝謝所有醫護同仁辛苦的付出。

媒體問及，台北市長柯文哲指高雄確診有黑數。陳其邁回應，現在確診是以快篩陽判陽為基準，高雄有最綿密的診所，還有30個社區快篩陽判準、小兒科和成人特別門診。

陳其邁說，過去要採檢PCR的時候，高雄也有多個社區篩檢站，要做PCR採檢從來沒有排隊過，也不用預約、隨到就隨採，在篩檢部分可以說是最便利、最便民的。此外從今年1月開始，在1111家診所都有發快篩試劑，如果病患快篩陽性，就可以轉做PCR或做直接判定。

陳其邁表示，高雄防疫都做最充足的準備，希望及早發現、及早治療、輕重症分流。（編輯：黃世雅）1110604