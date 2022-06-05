台中溫暖防疫孕婦可領2劑快篩 6日起發放

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台中市政府啟動第4階段溫暖助防疫政策，市長盧秀燕表示，6日起孕婦可到各區衛生所或7日起可在產檢醫療院所，領取2劑快篩試劑。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年6月5日

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）台中市溫暖助防疫進入第四階段，發75萬劑快篩劑給高風險、一線人員等七類族群，預計37萬人受惠；6日起孕婦可到各區衛生所或7日起可在產檢醫療院所，領取2劑快篩試劑。

台中市政府今天下午召開台中市疫情線上記者會，市長盧秀燕宣布，因應疫情持續延燒，為維護防疫量能，啟動第四階段「溫暖助防疫」快篩試劑發放規劃，將針對高風險、接觸群眾多等的第一線人員，加發2劑快篩試劑。

盧秀燕指出，其中包含七類族群，分別是「弱勢民眾服務類」、「教育類」、「基層防疫服務類」、「孕婦」、「民生服務類」、「大眾運輸服務類」、「公共服務類」等；「溫暖助防疫」目前四階段共累計逾71萬人受惠，將發出140萬劑快篩。

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盧秀燕提到，按照市府民政系統預估，台中市一年約有2萬名孕婦，市府已備足4萬劑要給孕婦族群的快篩試劑，孕婦媽媽們從6日起，只要帶著「媽媽手冊」（孕婦健康手冊）及「身分證」於上班時間到台中各區衛生所，或6月7日起到產檢的醫療院所就能領取2劑快篩試劑。

至於台中市5至11歲兒童疫苗接種情況，盧秀燕說，在各醫療院所、校園老師、醫護人員的共同努力下，統計至今天上午已突破63.33%，兒童疫苗累計接種數已達12萬2881劑。（編輯：陳仁華）1110605