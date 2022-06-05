陶藝新秀陳子雲陳俊傑機車事故雙亡 藝術界哀悼

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新北市汐止區1日發生車禍，騎機車雙載遇死劫的情侶是陶藝新秀陳子雲及陳俊傑，引各界不捨。（民眾提供）

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（中央社記者王鴻國、葉冠吟新北5日電）新北市汐止區1日發生車禍，騎機車雙載遇死劫的情侶是陶藝新秀陳子雲及陳俊傑，引各界不捨，藝人黃子佼也在臉書哀悼。鶯歌陶博館正展出兩人同時入選台灣陶藝獎的作品。

汐止大同路、大安街口1日上午8時許發生聯結車撞機車車禍，楊姓男子駕駛聯結車沿大同路往基隆方向行駛，意外與同向28歲陳男所騎乘機車碰撞，連同後載的29歲陳姓女子重傷送醫，急救後仍宣告不治。

這起不幸事故發生後，引藝術界不捨及網友紛哀悼，因為重傷死亡的情侶是新秀陶藝家陳子雲及陳俊傑，藝術界入士陳仁壽也在臉書發文「慟悼殞落的兩位陶瓷新星」。

鶯歌陶瓷博物館長張啟文向中央社記者表示，這兩人是第3屆台灣陶藝獎入選創作獎的新秀，都是很年輕優秀的青年藝術家，她對兩人遭逢不幸感到遺憾難過。

她表示，陳子雲作品入選2次，這次創作名稱是「情緒植態--感謝信」，以擅長用花等植物的技法，來表達內向害羞的情緒及感謝；陳俊傑是第1次入選，作品「護」是以豆筴來表達對來自家庭支持的情感，入選作品會展到8月28日。

另外，陳子雲在2020年曾接受黃子佼的「創藝多瑙河」節目採訪表示，自己擅長以「絞胎」技法創作陶藝，作品中有很多植物的元素，因為自認是相對被動的人，植物和自己的個性很像，習慣以植物表達自己。

黃子佼聽聞陳子雲因車禍事故離世，昨天也在臉書貼出專訪陳子雲的影片悼念，所幸曾為她做過訪問、遺憾沒有收藏她的作品，祝福她一路好走。

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黃子佼今天告訴中央社記者，陳子雲獨特的創作技法與植物主題作品，讓喜愛植栽的她，儘管訪問過許多陶藝創作者，仍印象相當深刻，「那時候就覺得太棒、太有前景，看了非常喜歡，曾想過要收藏，可是後來因忙碌，總想說還有機會，沒想到就這樣離開」。

黃子佼稱讚陳子雲是非常有能量和想法的藝術家，「那時她講了一句話，非常好，『比努力更棒的就是樂在其中的人』，我覺得很有哲理，謝謝她留下這麼多動人的作品，真的真的只能說天妒英才，太可惜了」。（編輯：卞金峰）1110605