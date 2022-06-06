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屏東青少年BNT第3劑 10日前完成58校施打

2022/6/6 16:29（6/6 17:11 更新）
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屏東縣政府6日起進入國高中校園為12至17歲青少年施打BNT第3劑疫苗，縣府表示，10日前將完成縣內國高中58所校園施打。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年6月6日
屏東縣政府6日起進入國高中校園為12至17歲青少年施打BNT第3劑疫苗，縣府表示，10日前將完成縣內國高中58所校園施打。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年6月6日
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（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）疫情進入高原期，屏東縣府今天起進入國高中校園，為12至17歲青少年施打BNT第3劑疫苗，首日安排陸興中學與鶴聲國中；縣府表示，10日前將完成縣內國高中58所校園施打。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，6日新增2213例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，其中有1831人快篩陽判確診，佔確診量的82.7%；截至6日，居家隔離現管人數3715人，今日解隔1945人。

為提升學童保護力，縣府表示，今日排定陸興中學及鶴聲國中2校青少年施打BNT第3劑疫苗追加劑，上午陸興中學已完成，計有223位學生施打，接種狀況良好，鶴聲國中則排定下午施打；並將於10日前完成縣內國高中58所校園施打，採「學生不動，醫護動」，並視醫護人力、學校場地，因地制宜彈性調整。

縣府指出，隨著疫情進入高原期，疫苗是重要措施，12至17歲青少年施打BNT第2劑滿150天，即可接種追加劑，呼籲學童盡早接種提升保護力。

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衛生局表示，打完疫苗後的副作用大部分以注射部位疼痛為主，少數有發紅、腫脹、搔癢狀況，提醒學童在施打前不要熬夜，睡眠須充足，接種後要多喝水，2週內避免劇烈運動，如有不良反應請立即就醫。

縣府指出，6日起，實施第2輪家用抗原快篩試劑實名制販售，為利民眾購買，將每販售據點配送份數從原先78份增加至117份；另外，幼兒免費家用快篩試劑發放對象擴大為2015年9月2日（含）以後出生的學齡前孩童，民眾可持學齡前幼兒健保卡至各快篩實名制販售據點免費領取5劑家用快篩試劑，不會計算入快篩實名制第1輪或第2輪的購買資格。（編輯：陳仁華）1110606

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