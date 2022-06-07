屏東確診新高峰 青少年第3劑疫苗持續入校施打

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（中央社記者李卉婷屏東縣7日電）屏東縣今天新增3459例本土確診，達到新高峰，12至17歲校園BNT第3劑持續施打，預計10日前完成58校接種，縣府呼籲，民眾盡快完成完整疫苗施打，降低重症及死亡機率。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，新增3459例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，其中有3015人快篩陽判確診，占確診量的87.2%；截至7日，居家隔離現管人數4202人，今日解隔1953人。

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縣府執行12至17歲青少年BNT第3劑校園施打作業，採「學生不動，醫護動」模式，昨天完成陸興中學及鶴聲國中後，今天再前往高泰國中、國立東港高級海事水產職業學校、恆春國中等7校，共施打1605名學生，施打秩序良好，學童無不良反應。

衛生局提醒，屏東兒童防疫急、門診持續增開綠色通道，目前有屏東基督教醫院（18歲以下）、國軍屏東分院（17歲以下）、高榮屏東分院（6歲以下）、東港安泰醫院（8歲以下）等4家醫院，可提供由醫師判定、診療、給藥等一站式服務，由於每家醫院服務時段不盡相同，民眾可上衛生局官網查詢。（編輯：張芷瑄）1110607