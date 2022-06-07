高雄豪雨特報 市府水情中心3級開設

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）中央氣象局下午針對高雄市發布豪雨特報，市府水情中心今天晚間7時起3級開設，水利局派員進駐應變。不過高雄市傍晚後雨勢減緩，水利局表示，今天尚無接獲積淹水等災情通報。

受鋒面影響，中央氣象局下午針對高雄市發布豪雨特報，有局部大雨或豪雨發生機率。根據高雄氣象站資料，截至晚上7時50分，高雄市燕巢、旗山、大樹、田寮、美濃、大社和楠梓區24小時累積雨量均破百毫米。

水利局對中央社記者表示，因應豪雨特報，市府水情中心今天晚上7時3級開設，水利局派員進駐水情中心，指揮各單位加強戒備，即時掌握通報災情。

水利局表示，高雄市今天雨勢忽大忽小，傍晚過後，雨勢有明顯趨緩，截至晚間8時尚未接獲積淹水災情通報。工務局養工處也表示，今天尚未接獲有路樹倒塌通報。

不過高雄山區因下雨常出現坍方落石，公路總局第3區養護工程處今天發布訊息表示，據氣象預報，南橫公路梅山口至向陽段雨量8日仍將達大雨等級以上，因此8日上午7時起將實施預警性封閉至下午5時。

此外，因玉穗溪水位上升，公路總局考量通行安全，今天晚間6時起也預警性封閉南橫公路勤和到復興路段，預計明天中午12時開放通行。（編輯：郭諭儒）1110607