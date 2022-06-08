台中確診數全國最高 9日宣布是否繼續停課

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台中市8日新增COVID-19本土確診數全國最高，市長盧秀燕在線上防疫記者會中表示，評估台中疫情高原期還有1到2週，9日將公布高中以下學校是否繼續暫停實體教學。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年6月8日

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）台中市今天新增本土確診數全國最高，市長盧秀燕表示，台中疫情正處於高原期，評估高原期還有1到2週，下週高中以下學校是否繼續暫停實體教學，將於明天對外公布。

台中市政府下午召開線上防疫記者會，盧秀燕在會中公布，今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案1萬1587例，疫情處於高原期，推估跟假日效應有關，因為假日篩檢人數較少，提醒民眾做好防疫自我保護。

盧秀燕說明，首先從疫情趨勢上判斷，北部疫情開始下滑，中南部正在疫情高原期，評估可能有1至2週的高原期時間；其次觀察線性圖，每個下降低點都是假期，因此假日效應很明顯，篩檢人數比較少，但週二、週三數字就開始攀升，由於端午連假期間篩檢人數少，今天是第3個開工日，確診的線性圖反應出來，台中疫情正處於高原期，希望民眾要做好防疫，戴好口罩。

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台中市高中以下學校暫停實體課程到10日為止，外界關心是否再延1週，還是恢復實體課程，盧秀燕表示，停課或復課會依據最新疫情資訊，及廣徵家長團體意見後，預計明天宣布及對外說明。

盧秀燕以7至18歲學生確診曲線圖指出，自5月23日起台中市高中以下暫停實體課程，確診人數占比曲線，整體呈現往下走趨勢。據此可以得知，暫停實體課程措施，對於避免學生大幅確診情形，有一定程度幫助。（編輯：郭諭儒）1110608