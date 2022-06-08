北市331處配公費快篩 兩處車來速篩檢站9日退場

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（中央社記者陳昱婷台北8日電）台北市政府今天宣布，台北市19家急救責任醫院、312家診所，共331處有配置公費快篩，民眾經醫師評估建議使用的話，不限戶籍皆可領取，且可用台北通APP填寫資料、節省時間。

台北市政府今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，柯文哲表示，台北市今天新增5531例本土病例，確診人數看起來已經過了洪峰，有下降趨勢。

柯文哲指出，防疫專責病床目前還有千床以上，量能足夠，因此床數大概可以減少開設到急性病床的20%、15%就夠了，且防疫急門診的量能遠大於使用量，所以中正紀念堂及北士科車來速篩檢站將在明天退場。

副市長黃珊珊表示，為了提供更便利的管道讓民眾領取快篩試劑，台北市19家急救責任醫院與312家診所，6月30日前都有配置公費快篩，民眾經醫師評估，建議需要篩檢的話，不限台北市民皆可以領取，可以使用台北通APP來節省資料填寫時間。

對於中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，邊境解封期程會比8月更早，柯文哲表示，今天本土又有8萬多人確診，境外才幾十個，若以純粹科學考量，維持邊境管制沒有意義，入境者比照確診者隔離7天的邏輯也很奇怪。

媒體詢問，外傳中央流行疫情指揮中心將於6月底解編，陳時中將投入台北市長選戰。柯文哲說，面對疫情，政府應該要做防疫、紓困、振興及轉型4件事，未來回過頭來看，台灣政府犯了最大的錯誤就是用防疫當總指揮，沒有趁機做必要轉型。

柯文哲強調，活在世界上每天都會有新問題，超前部署不必要，適當部署就好，沒有把握這個疫情會不會在秋、冬季反撲，所以認真、快樂地過每一天，遇到新問題就去應付，這樣就好。

針對新北染疫童「恩恩」病逝爭議，柯文哲說，公開透明就好，活在世界上不可能每件事都做對，有人批評就去檢視，該改的就改，他沒什麼特別的意見。（編輯：屈享平）1110608