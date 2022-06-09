台中府會推捷運藍線 組專案小組邀在地8立委加入

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（中央社記者趙麗妍台中9日電）台中市議會今天提案通過建請中市府盡速成立「捷運推動小組」推動捷運藍線，並邀市籍8名立委加入攜手合作。台中市長盧秀燕說，樂觀其成。國民黨、民進黨市籍立委均表示支持。

台中捷運藍線去年提報交通部審查，至今未獲得核定。台中市議會今天召開定期會三讀會，無黨籍市議員陳廷秀提出建議中市府盡速成立「捷運推動小組」，具名邀請市籍8名立委以及市議員加入，不分黨派攜手合作，加速藍線完工，讓捷運轉虧為盈。台中議長張清照宣布通過。

國民黨台中市議員劉士州表示，協請立委督促中央，不要卡台中市的捷運，盡速讓捷運藍線通過。

國民黨台中市議員陳成添指出，市籍8名立委與中市府共同推動，台中捷運會比較快完成。

民進黨台中市議員曾朝榮說，捷運藍線因路線更改，地下化改高架化，相關疑點市府都未說明，不要一再指稱中央卡地方。

民進黨台中市議員何敏誠指出，當初覺得立意良善，才同意連署，不希望製造政黨對立。

盧秀燕會後接受媒體訪問表示，樂觀其成，捷運是大家的捷運，希望捷運藍線加速推動，萬事具備只欠中央核准，只要一核准，馬上啟動徵收及開工作業，市府盼加速推動，捷運推動不分黨派，地方中央一起加入，相信會更加有力。

對此，立法院副院長蔡其昌透過文字稿指出，不只他會支持，立委何欣純、莊競程、黃國書、林靜儀、張廖萬堅等委員也都會加入。

蔡其昌表示，民進黨台中市立委一直都支持捷運藍線趕快動工，但盧秀燕與市府效率不彰，路線規劃內容爆發沿線鄉親反彈爭議，任意更改路線造成預算大增，至今未見盧秀燕提出解決方案。

蔡其昌指出，造成藍線延宕卻推給中央，過去海線民眾質疑官商勾結、權貴介入的問題，未來小組都應同步進行調查。

國民黨立委江啟臣接受記者電訪指出，對台中市民有利的事，全力支持，責無旁貸。

國民黨立委楊瓊瓔表示，全力合作。（編輯：戴光育）1110609