議員指民眾黨寄生富邦金 柯文哲允揭獨董遴選紀錄

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北10日電）台北市議員簡舒培指台北市長柯文哲任內，富邦金控獨立董事增加4人，但都是民眾黨員且無相關背景；柯文哲反嗆國營事業裡民進黨籍更多，承諾一週內公開遴選紀錄。

台北市長柯文哲今天列席議會市政總質詢。民進黨北市議員簡舒培指出，富邦金大股東為台北市政府，而在柯文哲任內，富邦金獨立董事增加4人，為富邦金控賴祥蔚、富邦人壽周鐘麒、富邦產險孫智麗、富邦證券端木正。

簡舒培問柯文哲4人中哪些人有柯文哲籌組的台灣民眾黨黨證，柯文哲說應為周鐘麒及端木正，簡舒培指賴祥蔚是民眾黨中評委、孫智麗是2020年民眾黨不分區立委候選人排名第11，實則4人都是民眾黨員，且皆無金控相關背景，形同民眾黨寄生富邦，富邦近年來被金管會罰款連連正是因為獨董失能。

柯文哲反嗆「國營事業裡有多少是民進黨的」，簡舒培指出柯文哲沒創黨前獨立董事是找有經驗的人當、創黨後就都安插自家黨員，柯文哲回「沒有民眾黨都是民進黨黨員在當的啦」。

簡舒培要求一週內公開獨立董事遴選會議紀錄，柯文哲說可以從他上任的民國105年全部公開「看多少是民進黨的」。

此外，簡舒培指出，獨立董事依規定須把公司盈餘或酬金捐給北市府或教育、文化、公益、慈善團體等，但端木正曾在面試台大EMBA時稱這些錢都要捐回民眾黨。柯文哲對此事稱「我不曉得」，簡舒培批這是富邦金庫通黨庫，要求調查。

財政局長陳家蓁表示，獨董都有依規定捐贈，有些人沒有資料是因為次年底才要提報捐贈紀錄，或是子公司2021年才有酬金等收入等原因，經檢核後並沒有捐給民眾黨等情事。（編輯：李錫璋）1110610