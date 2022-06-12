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屏東卡悠峯瀑布山區土石崩落 警消勸離遊客

2022/6/12 15:49（6/12 16:51 更新）
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（中央社記者李卉婷屏東縣12日電）屏東獅子鄉景點「卡悠峯瀑布」山壁，今天上午突發生土石崩落意外，所幸並未危及出入的步道，因假日遊客眾多，警消在現場勸離遊客，並封閉園區入口。

卡悠峯瀑布位於枋山溪上游，是南台灣規模最大的瀑布，40公尺高的流瀑，氣勢如虹，捲起飛散的水氣相當沁涼，近期是屏東獅子鄉熱門景點。

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今天中午12時50分，李姓民眾用手機拍下大片土石突然間滑落，揚起大量沙塵，從遠處就能看得清楚。

屏東縣警察局枋寮分局發布訊息指出，發生時間約在中午12時許，山崩處約在卡悠峯瀑布停車場上方約500公尺處的山壁，崩落土石未觸擊危及步道，因遊客眾多，為防災害擴大發生，與獅子鄉公所人員及獅子消防隊人員進入勸離遊客，待遊客離去完畢，再封閉園區入口，禁止遊客入內。（編輯：陳仁華）1110612

屏東縣獅子鄉熱門景點「卡悠峯瀑布」停車場上方的山壁12日上午發生土石崩落意外，揚起大量沙塵，在遠處都清楚可見。（枋寮分局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年6月12日
屏東縣獅子鄉熱門景點「卡悠峯瀑布」停車場上方的山壁12日上午發生土石崩落意外，揚起大量沙塵，在遠處都清楚可見。（枋寮分局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年6月12日
屏東縣獅子鄉熱門景點「卡悠峯瀑布」停車場上方的山壁12日發生土石崩落意外，所幸未危及出入的步道，因假日遊客眾多，警消現場勸離遊客。（枋寮分局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年6月12日
屏東縣獅子鄉熱門景點「卡悠峯瀑布」停車場上方的山壁12日發生土石崩落意外，所幸未危及出入的步道，因假日遊客眾多，警消現場勸離遊客。（枋寮分局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年6月12日
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