台南商滿生紀念館開幕 盼推設228英雄忠烈祠

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以台南市中西區民權路一棟歷史街屋修復規劃的「商滿生紀念館」12日開幕，由商滿生孫女商毓芳（左1）擔任執行長的「228商行」進駐。中央社記者楊思瑞攝 111年6月12日

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（中央社記者楊思瑞台南12日電）以台南市中西區民權路一棟歷史街屋修復規劃的「商滿生紀念館」今天下午開幕，由商滿生孫女商毓芳擔任執行長的「228商行」進駐，商毓芳表示，台灣應設立228事件英雄忠烈祠。

商滿生出身台南舊城區望族，中學後赴日本讀醫科，再轉讀東京帝國大學農業經濟，留日期間與楊逵、楊雲萍、高天成等人共組台灣新文化協會（後改為東京台灣青年社會科學研究部），回台後曾任人民導報台南支局長、南英商職校長、候補市參議員等，介入台灣社會政治民主運動。

228事件後，商滿生因帶領學生向政府示威遊行，和湯德章等人以暴動首謀被逮捕，家族變賣家產以金條疏通，4年後順利返家，並受邀擔任光華中學校長。

商毓芳表示，由於家族避談這段歷史，她於2005年遇到時任台灣文學館長林瑞明，才知道爺爺的故事，今年決定回到台南成立「商滿生紀念館」，希望以行動修補、縫合及緬懷過往，且透過設立紀念館，追求歷史真相，深化民主。

開幕儀式選在今天下午2時28分開始，除了商滿生家族人員出席，也有不少獨派人士及文化團體代表到場致意，一度將老屋擠得水洩不通。

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商毓芳說，商滿生當年在民權路的房產已變賣，因緣際會發現這間近80年老屋並租下來，並以地址「民權路2段283號」的諧音註冊登記「228商行」，將藉由結合年輕世代想法，以行動紀念館方式共同展開社會實踐，除了展覽、活動，也將範圍拓展至全台南。

商毓芳表示，身為228受難者第3代，雖然有人會覺得他們家好可憐，但她自己卻感到驕傲，因為這些參與228事件者知道自己想要什麼，寧可不要房產、不要金子，勇敢去做，他們是英雄，台灣應該要為這些英雄設立忠烈祠，這也是商滿生紀念館團隊的目標之一。（編輯：陳仁華）1110612