台中兒童疫苗2.0計畫 18日起開打第2劑莫德納

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台中市長盧秀燕14日指出，針對中央將兒童疫苗接種時程縮短為4週，市府正式啟動「兒童疫苗2.0計畫」，預計18、19日於各行政區擇定學校開設校園快打站，為5月21日前完成接種第1劑莫德納疫苗的6至11歲兒童，施打第2劑莫德納疫苗。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年6月14日

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（中央社記者郝雪卿台中14日電）中央將兒童疫苗接種時程縮短為4週，台中市長盧秀燕今天宣布，啟動「兒童疫苗2.0計畫」，預計18、19日，在各區擇定學校開設快打站，為6至11歲兒童施打第2劑莫德納疫苗。

台中市政府下午召開線上防疫記者會，盧秀燕在會中公布，今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診1萬210例。

盧秀燕表示，統計至昨天為止，兒童施打莫德納疫苗3萬7207人、施打輝瑞兒童疫苗11萬3200人，總計已施打15萬407人，覆蓋率達到77.52%；若再加上已確診的5至11歲兒童2萬6576人，預估有超過91%兒童有基本保護力。

盧秀燕指出，針對中央將兒童疫苗接種時程縮短為4週，市府正式啟動「兒童疫苗2.0計畫」，預計18、19日於各行政區擇定學校開設「校園兒童疫苗快打站」，為5月21日前完成接種第1劑莫德納疫苗的6至11歲兒童，施打第2劑莫德納疫苗。

盧秀燕說，將請教育局調查了解家長是否同意孩子在校園施打疫苗，提醒家長可向就讀學校登記後前往施打。如果家長不想讓孩子在校園施打，也可到醫療院所預約，同樣於18、19日施打。

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此外，對於市府採購的富樂Flowflex快篩劑有瑕疵，盧秀燕表示，市府共採購43.8萬劑，其中批號COV2025056的33萬劑，疑似混充「大陸製」快篩劑，與採購規格「美國製」不符。

盧秀燕說，這批瑕疵快篩劑，經統計已發出1萬9094劑，其中9794劑發給65歲以上施打疫苗的長者、3000劑發給幼兒園、6300劑發給長照機構，所幸總數不到2萬劑，追回難度不會太高，市府第一時間啟動回收換發，尚未配發的31萬劑也將全數退貨，並於昨天下午將此案移送檢調機關偵辦，未來將視調查結果向廠商進行求償事宜。（編輯：郭諭儒）1110614