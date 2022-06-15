台南推污水下水道接管率 東新營分支管網完工

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南市政府推動柳營區污水下水道系統建設，東新營分區分支管網於今年4月完工，將新營區新東里及王公里生活污水收集至柳營水資源中心處理，將繼續推動西新營及鹽水分區管線。

台南市政府今天發布新聞稿指出，柳營污水下水道系統共分為5期建設，總經費約新台幣57.37億元，設計處理污水量共為每日1萬8000噸，預計可接管約2萬3555戶，第1期工程完成水資中心興建，至第2期已完成污水布設管線長度38.65公里及用戶接管1萬269戶。

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台南市水利局指出，東新營分區分支管網與用戶接管工程已於今年4月16日完工，已接管戶數1522戶，管線長度3.7公里，工程總經費為2.29億元，可將新營區新東里及王公里居民生活污水收集至柳營水資源中心處理，市府將持續推動西新營及鹽水分區污水建設。

台南市長黃偉哲告訴中央社記者，市政建設不是只有大型建築物，更多心力與資源是投入在看不見、卻與市民生活息息相關的角落，近3年來台南市污水下水道用戶接管率由19.03%增加至25.31%，近1年來更接管將近1.6萬戶，創下歷年新高，但仍有努力空間，污水下水道工程必須持續做下去。（編輯：張雅淨）1110615