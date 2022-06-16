彰化獲贈2.6萬包腐化菌 估減燒逾萬公噸稻草

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（中央社記者蕭博陽彰化縣16日電）彰化縣政府獲企業贈2萬6000包稻草腐化菌，價值650萬元，可供2600公頃稻田使用，估減燒1萬5600公噸稻草、減排2萬3400公噸二氧化碳；今年累計獲6萬8000包，可施用6800公頃。

為減少農民露天燃燒稻草造成空氣污染，彰化縣近年大力推廣使用稻草腐化菌來取代燃燒行為，近日獲全國創新創業總會、中華國際原生復育協會聯合贊助，捐贈價值約新台幣650萬元共2萬6000包稻草腐化菌供彰化縣農民使用，縣長王惠美今天向捐贈企業致謝。

王惠美致詞表示，獲贈2萬6000包可供2600公頃稻田使用，以每公頃產生6公噸稻草計算，共有1萬5600公噸，燃燒1公噸稻草約產生1.5公噸二氧化碳，2600公頃稻田不燒稻草，就可減少排放2萬3400公噸，且使用腐化菌還能將稻草變有機肥，產量可增10%，好處很多。

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全國創新創業總會長陳清港說，他出身彰化埤頭，雖然一直在北部打拚，但長輩都還住埤頭，每次回鄉總發現空氣一年不如一年，除可能的工業污染，還有過去幾十年來一直存在的收割後焚燒稻草，他一直想如何回饋故鄉，感謝中部許多企業一起支持贊助計畫。

陳清港表示，總會分別在西部、東部選擇彰化縣、花蓮縣推廣，選擇彰化縣除因為是他的故鄉，彰化縣也是台灣稻米重要產地，若稻草處理方式能有改變，可望進而影響全國各地。（編輯：陳仁華）1110616