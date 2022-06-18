台中兒童疫苗快打站 首日逾6000人接種

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（中央社記者趙麗妍台中18日電）台中市政府開設26個兒童疫苗校園快打站，今、明天提供符合資格的兒童接種第2劑莫德納疫苗，截至今天中午，6000多名學童接種疫苗，另有800多名學童在醫療院所完成接種。

台中市政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情指揮中心線上防疫記者會，台中市副市長黃國榮在會中表示，台中市新增7983例本土確診個案，近日確診人數下降，但仍處高原期。

台中市政府今、明天開設兒童疫苗校園快打站，提供符合資格的學童，接種第2劑的莫德納疫苗。黃國榮指出，預計1萬3000多名學童有意願在校園施打，全市規劃26處兒童快打站。截至今天中午，有6206名學童完成接種，除校園快打站，有880名兒童已在醫療院所完成接種。

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黃國榮表示，如因接種第1劑未滿4週，無法至快打站接種的孩子，家長也不用擔心，等4週期滿後，可到醫療院所預約接種，目前疫苗存量充足。

另外，黃國榮說，台中市「醫起守護」計畫，針對170家長照機構、精神護理之家、團體家屋、老福機構、身障機構、兒少機構，超過1萬1500名住民與工作同仁，提供篩檢、看診、給藥的醫療照護。6月6日到17日止，2輪篩檢，總計2萬1598人次，提供826人抗病毒藥用藥治療。（編輯：方沛清）1110618