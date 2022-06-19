輝瑞兒童疫苗第2劑 屏東27日起校園開打

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（中央社記者李卉婷屏東縣19日電）屏東今天新增2248例本土確診，縣府預計自27日起，進行輝瑞兒童疫苗第2劑校園施打作業，期望在6月底前完成校園施打，讓家長和小朋友安心放暑假。

縣府發布新聞稿指出，今天新增2248例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案中，快篩陽判確診2070人，占確診量92.1%；截至19日，居家照護累計8萬2084人。

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衛生局表示，目前屏東縣5至11歲疫苗施打率，統計至17日，第1劑達82.5%，第2劑8%。除已完成6至11歲莫德納第2劑校園施打作業，接著在27日至30日，將安排5至11歲輝瑞兒童疫苗第2劑校園施打，拚暑假前完成。

此外，中央流行疫情指揮中心已經宣布，適用6個月至5歲的莫德納幼兒疫苗已獲得緊急使用授權（EUA），下週衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）將擬定接種計畫，屏東縣府將配合中央政策規劃幼兒疫苗施打。（編輯：謝雅竹）1110619