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新竹市政後續規劃？沈慧虹：團隊精兵持續推進

2022/6/21 13:55（6/21 14:21 更新）
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新竹市長林智堅、副市長沈慧虹（前中）將各自投入不同選舉，對於市政後續規劃，沈慧虹21日表示，8年來，這支市政團隊是訓練有素的精兵，歷經各種建設，且都還在進行，相信這支精兵一定會把市政做好。中央社記者郭宣彣攝 111年6月21日
新竹市長林智堅、副市長沈慧虹（前中）將各自投入不同選舉，對於市政後續規劃，沈慧虹21日表示，8年來，這支市政團隊是訓練有素的精兵，歷經各種建設，且都還在進行，相信這支精兵一定會把市政做好。中央社記者郭宣彣攝 111年6月21日
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（中央社記者郭宣彣新竹市21日電）新竹市長林智堅、副市長沈慧虹將各自投入不同選舉，對於市政後續規劃，沈慧虹說，市政團隊是訓練有素的精兵，歷經各種建設，且均在進行，團隊會做好市政。

沈慧虹今天視察新竹市立馬偕兒童醫院接受媒體訪問表示，民進黨立法院黨團總召柯建銘在新竹深耕多年，也幫竹市爭取到很多中央經費，這次選戰，將由柯建銘總指揮，也是她最大的靠山。

沈慧虹日前曾批評台灣民眾黨立委高虹安「說三道四」，而被高虹安反擊這是「職責所在」，沈慧虹說，很遺憾，高虹安持續迴避是否辭職參選新竹市長，無法像她一樣下定決心參選。

沈慧虹表示，她就住在新竹，像便利商店一樣，24小時服務新竹市民，這也是她7年多來在新竹生活的日常，也諷刺高虹安，若高虹安關心新竹，「不應只是假日來新竹拍照打卡，而這叫觀光客。」

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媒體提問，有民調稱高虹安是大黑馬，沈慧虹說，「很多地方里長都說，她是觀光客，我才是大黑馬。」

面對新竹市長、副市長皆投入不同選舉，對於市政後續規劃為何？沈慧虹說，8年來，這支市政團隊是訓練有素的精兵，不管過去新竹公園、動物園，歷項各種建設，同時，兒童醫院、公道三、兒童醫院棒球場等，都還在進行，相信這支精兵一定會把市政做好。（編輯：李錫璋）1110621

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