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吊車作業引線路跳脫 台中海線4萬餘戶一度停電

2022/6/22 15:09（6/22 15:46 更新）
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台中市海線地區22日上午4萬餘戶突停電，上午11時已全數復電。台電公司派員至發生跳脫線路調查，發現161kV中港至中沙一路第7至8號鐵塔間，高壓線路下方有民眾建屋僱用吊車，進行吊掛鋼筋作業時，接近高壓線路引發跳脫，目前跳脫線路仍在維修中。（台電公司台中區營業處提供）中央社記者蘇木春傳真 111年6月22日
台中市海線地區22日上午4萬餘戶突停電，上午11時已全數復電。台電公司派員至發生跳脫線路調查，發現161kV中港至中沙一路第7至8號鐵塔間，高壓線路下方有民眾建屋僱用吊車，進行吊掛鋼筋作業時，接近高壓線路引發跳脫，目前跳脫線路仍在維修中。（台電公司台中區營業處提供）中央社記者蘇木春傳真 111年6月22日
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（中央社記者蘇木春台中22日電）台中市海線地區今天上午4萬餘戶停電，上午11時已全數復電，台電公司查出因高壓線路下方，有吊車吊掛作業時接近線路引發跳脫，跳脫線路仍在維修中，是否求償還要確認。

有網友今天上午在臉書（Facebook）社團「梧棲串起來」發文表示，梧棲市區有多處停電，且路口號誌也因停電而停擺，部分網友也反映，台中市海線多個區域也停電。

台灣電力公司台中區營業處今天發布新聞訊息表示，上午10時50分因161kV高壓線路跳脫事故，造成台中中沙變電所停電，後續由台中區處進行緊急轉供作業，並於上午11時完成全部復電作業。

台電公司指出，經派員前往發生跳脫的線路調查，發現161kV中港至中沙一路的第7至第8號鐵塔間，高壓線路下方有民眾建屋僱用吊車，進行吊掛鋼筋作業時，接近高壓線路引發跳脫。

台電公司說明，停電影響範圍包括台中市梧棲、清水、沙鹿、龍井與大肚區，影響用戶數4萬4699戶，都已完成復電作業，跳脫線路仍在維修中，至於是否求償還要確認。（編輯：陳仁華）1110622

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