永康大灣交流道交通改善奏效 南市啟動都計變更

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（中央社記者張榮祥台南24日電）永康大灣交流道自民民國105年啟用以來，因採簡易型匝道設計，南北出入口與復興路口距離過近，上下午尖峰時段易回堵。為徹底解決用地問題，南市都發局配合啟動都計變更作業。

由於地方民眾也反映當地路口轉向動線複雜，車道停等空間不足，機汽車爭道等交通問題。南市府今天新聞稿表示，交通局提出易壅塞路廊交通改善規劃，前期透過標線、號誌與交管改善措施，加強路口淨空。

工務局則接續完成周邊道路拓寬工程，包括去年7月間利用台糖提供土地退縮，於交流道東側完成增設2段右轉車道；去年11月間利用國防部慈光九村搬遷後土地，於交流道西側完成闢建臨時性的復興路右轉專用道，抒解原有壅塞情形，讓行經大灣交流道通勤族普遍有感。

都市發展局表示，為徹底改善大灣交流道周邊用路環境，工務局規劃長期方案為拓寬復興路，增設永久性右轉專用道；為解決高速公路旁南下側車道汽、機車爭道問題，由南下匝道口至復興路間側車道，將再增加車道數以規劃機車專用道。

整體大灣交流道聯絡道路改善工程涉及變更都市計畫部分，已由都發局在5月16日起辦理公開展覽，待提都市計畫委員會審定公告後，工務局即可據以執行用地取得及道路闢建工程。

配合大灣交流道改善工程辦理都市計畫變更內容，民眾可至都發局或永康區公所閱覽計畫書、圖紙本，或至都發局網站(https://udweb.tainan.gov.tw)公告事項查詢。（編輯：孫承武）1110624