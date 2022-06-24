高虹安批正副市長雙辭 林智堅：負責任投入選戰

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（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）民眾黨立委高虹安昨天批新竹市正副市長雙辭，讓市民變成孤兒。新竹市長林智堅表示，依法他可帶職參選，但這非市民期待，因此應負責任辭職，投入選戰。

台灣民眾黨昨天開記者會，新竹市黨部主委、立法委員高虹安表示，新竹市長林智堅、副市長沈慧虹雙辭職投入選舉，讓市民變成孤兒，要求市府團隊負起責任，提出交接計畫，務實完整交接市政工作，給市民交代。

林智堅今天接受媒體聯訪時說，根據公務人員行政中立法、政務人員任用草案，他只要在11月15日啟動請假即可，換句話說可以帶職參選，可以一直用市長身分持續執行公務，同時繼續選舉。

「試問，這會是市民所期待的嗎？」林智堅說，回想2016年國民黨主席朱立倫曾帶職參選，當時是新北市長去選總統，這非人民期待；而2020年前高雄市長韓國瑜上任未滿一年就帶職參選總統，所以後來不被高雄市民接受，因此遭罷免。

林智堅說明，會決定要辭職，因為他認為不可能一邊兼顧市政、一邊拚選舉，用負責任方式辭掉市長職務，轉戰桃園。

林智堅說，縱使對於新竹市各項工作都有很多不捨，但是既然作了這個決定，這是負責任作法，而他離開後，國家依舊有非常優秀的公務人員會來執行相關工作，辭職前會找到有經驗、最熟悉整個新竹市政各項推動的人代理市長。

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林智堅反批，提醒民眾黨不要每一次在選舉過程當中「做賊喊抓賊」，不論是台北市副市長黃珊珊要選台北市長、立委賴香伶要選桃園市長，又或是立委高虹安未來是否選新竹市長，都應該要想到是否要「帶職參選」，不要寄生台北市、寄生國家資源。

高虹安今天透過新聞稿表示，目前新竹市正面臨預算編列及審議的關鍵時刻，市長、副市長本應在這段期間主持整合各局處的預算會議，「只是真心誠意地把新竹市民的憂慮講出來。」（編輯：李錫璋）1110624