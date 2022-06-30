更多編輯台推薦新聞：
土耳其為何不再反對芬蘭瑞典入北約？ 艾爾段取外交勝利拚大選
國際

土耳其為何不再反對芬蘭瑞典入北約？ 艾爾段取外交勝利拚大選

中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額
生活

中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令
兩岸

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用
生活

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土3萬8846例 增118人死亡、291例中重症
首頁 / 地方

柯文哲擬拜會內政部談大巨蛋 籲勿犧牲人民利益

2022/6/30 12:40（6/30 14:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北大巨蛋啟用遙遙無期，台北市長柯文哲（中）30日出席「東湖綠屋頂植人培訓所」分享會前表示，願意去內政部拜會溝通，看如何將問題解決，呼籲不要以少數人的利益犧牲多數人利益。中央社記者王飛華攝　111年6月30日
台北大巨蛋啟用遙遙無期，台北市長柯文哲（中）30日出席「東湖綠屋頂植人培訓所」分享會前表示，願意去內政部拜會溝通，看如何將問題解決，呼籲不要以少數人的利益犧牲多數人利益。中央社記者王飛華攝　111年6月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北30日電）台北大巨蛋啟用遙遙無期，台北市長柯文哲今天表示，願意去內政部拜會溝通，看如何將問題解決，呼籲不要以少數人的利益犧牲多數人利益。

台北大巨蛋因內政部營建署尚未認可以地下1層作為避難層的防火性能評定書，加上消防署仍在審議火災煙控排煙模擬，導致啟用遙遙無期。台北市政府曾表示，柯文哲等府級長官有意親自前往內政部拜會溝通。

柯文哲今天上午出席「東湖綠屋頂植人培訓所」分享會前受媒體堵訪時表示，為了把問題解決，市府已經有送公文去內政部了，也願意去內政部拜會，看如何處理。

柯文哲向內政部次長花敬群喊話， 不要以少數人的利益犧牲多數人利益，也不要因短期利益犧牲長期利益，最重要的是，不要為了政黨利益犧牲國家利益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

媒體追問，是否認為民進黨卡大巨蛋，導致大巨蛋成為市長任內的跛腳政績。柯文哲強調，他絕對不會把大巨蛋當作政績，他是來善後的，且不只是大巨蛋，還有社子島、大彎北段代金爭議等，都希望一起解決。

台北市政府會後在媒體群組說明，有關柯文哲計劃率市府團隊親自拜會內政部一事，正由雙方幕僚安排作業中，等確定細節後就會正式通知，盼藉由面對面溝通，務實解決大彎北段及大巨蛋問題。（編輯：張銘坤）1110630

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族