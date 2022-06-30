柯文哲擬拜會內政部談大巨蛋 籲勿犧牲人民利益

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台北大巨蛋啟用遙遙無期，台北市長柯文哲（中）30日出席「東湖綠屋頂植人培訓所」分享會前表示，願意去內政部拜會溝通，看如何將問題解決，呼籲不要以少數人的利益犧牲多數人利益。中央社記者王飛華攝 111年6月30日

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（中央社記者陳昱婷台北30日電）台北大巨蛋啟用遙遙無期，台北市長柯文哲今天表示，願意去內政部拜會溝通，看如何將問題解決，呼籲不要以少數人的利益犧牲多數人利益。

台北大巨蛋因內政部營建署尚未認可以地下1層作為避難層的防火性能評定書，加上消防署仍在審議火災煙控排煙模擬，導致啟用遙遙無期。台北市政府曾表示，柯文哲等府級長官有意親自前往內政部拜會溝通。

柯文哲今天上午出席「東湖綠屋頂植人培訓所」分享會前受媒體堵訪時表示，為了把問題解決，市府已經有送公文去內政部了，也願意去內政部拜會，看如何處理。

柯文哲向內政部次長花敬群喊話， 不要以少數人的利益犧牲多數人利益，也不要因短期利益犧牲長期利益，最重要的是，不要為了政黨利益犧牲國家利益。

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媒體追問，是否認為民進黨卡大巨蛋，導致大巨蛋成為市長任內的跛腳政績。柯文哲強調，他絕對不會把大巨蛋當作政績，他是來善後的，且不只是大巨蛋，還有社子島、大彎北段代金爭議等，都希望一起解決。

台北市政府會後在媒體群組說明，有關柯文哲計劃率市府團隊親自拜會內政部一事，正由雙方幕僚安排作業中，等確定細節後就會正式通知，盼藉由面對面溝通，務實解決大彎北段及大巨蛋問題。（編輯：張銘坤）1110630