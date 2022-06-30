高市長選舉 陳其邁：市政優先尚未啟動競選團隊

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（中央社記者曾以寧高雄30日電）國民黨高雄市長人選確定由智庫執行長柯志恩出線。高雄市長陳其邁今天談及年底選戰表示，目前還沒有啟動競選團隊，現在一切以市政為優先，「選舉的事情可以去請教柯志恩」。

國民黨中常會昨天宣布徵召智庫執行長柯志恩參選高雄市長，爭取連任的陳其邁今天到購物頻道推銷高雄石斑魚，會前接受媒體聯訪被問及市長選情。

媒體詢問市長競選團隊何時啟動，陳其邁說，目前還沒有，現在還是全力拚市政，包括幫農漁民找出路，上午也參加了一個經濟高峰會，為高雄產業轉型努力招商引資，一切以市政優先。

柯志恩近日受訪表示，認為自己現在確實沒有勝算，但3、4個月之後局勢是否轉變就不得而知，媒體詢問看法。對此陳其邁回應，還是要先全力解決高雄漁民的生計，念茲在茲的是幫石斑魚找出路、幫產業升級，「選舉的事情，大家可以去請教柯志恩」。

媒體指出，陳其邁昨天對於柯志恩出線回應「遠來是客」，但有人說過去民進黨籍的市長也是「遠來是客」，詢問陳其邁看法。

陳其邁回應，對於柯志恩到高雄表達熱忱歡迎，相信柯志恩到高雄之後，能充分感受到高雄的好客和熱情，對南部豪爽氣氛，一定會有很深刻印象。（編輯：謝雅竹）1110630