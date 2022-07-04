北市動物園弓角羚羊產女 健康有活力又好奇

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（中央社記者陳昱婷台北4日電）台北市立動物園又有新生兒報到，園方今天表示，弓角羚羊族群睽違4年後，6月迎接了一隻雌性寶寶，寶寶近期開始能跟著媽媽的腳步移動，並學習食用固體食物，充滿好奇心。

台北市立動物園發布新聞稿表示，弓角羚羊「池卉」6月6日順利產下一隻雌性寶寶「卉穎」，距離園內弓角羚羊族群上次有新生兒報到，已是4年多前的事。

動物園指出，卉穎健康狀態良好，能夠正常吸吮母乳，平時喜歡趴臥在活動場入口處休息納涼，不過好奇心旺盛的牠，近期開始會跟著池卉的腳步移動，總是在活動場活蹦亂跳，也開始學習食用固體食物。

動物園說明，弓角羚羊雖為群居動物，但家族中的成員並不會出面保護新生寶寶，只有媽媽會主動捍衛孩子，而池卉又屬於個性較為強勢的個體，警覺性相當高，絕大部分的時間都待在卉穎身旁，短暫離開也會持續注意，一有風吹草動就立刻奔回女兒身邊。

此外，動物園表示，為了記錄下難得的育兒畫面，園內工作人員總會頻繁拍攝池卉與卉穎互動，意外發現群體裡的一隻雌性弓角羚羊特別愛搶鏡，時不時出現在畫面中，甚至擋住池卉與卉穎，讓人好氣又好笑。

動物園表示，卉穎目前正在穩定成長中，相信活力滿滿的牠，不久後就能在戶外活動場與大家見面。（編輯：方沛清）1110704