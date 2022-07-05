議員批北藝軟硬體問題多 籲北市府加強管理

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（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北5日電）台北市議員鍾佩玲今天指出，台北表演藝術中心啟用上週開幕季首場活動因設計不當，造成廁所大排長龍且具危險性高壓電設施門口竟開啟，要求北市府應加強管理。

民進黨籍台北市議員鍾佩玲今天提出書面質詢，北藝興建歷時近10年，興建經費高達新台幣50多億元，今年3月11日試營運，表定8月開幕，但2日由明華園擔綱表演的開幕季首場活動，許多中高齡觀眾因無法了解非傳統式標示，猶如置身迷宮。

同時，加上北藝內部設計並非所有樓層都有廁所，造成觀眾不是找不到廁所，就是必須上下樓梯繞遠路才能如廁，頗為不便，且廁所規劃為考量實際需求，導致觀眾散場時全都跑到1樓如廁，出現大排長龍的現象。

鍾佩玲還提到，建物球型劇場入場時，部分通道缺乏照明且不便年長民眾行走，應增加照明或研議於階梯增設防滑條，以便長者行走，另無障礙動線標示也不明確。

除此之外，鍾佩玲認為，北藝環境管理似略為鬆散，1樓門面環境有部分草皮堆放工程物品，另劍潭路無障礙斜坡道入口也放置活動式柵欄阻擋，身障者必須繞遠路才可進入北藝戶外廣場。

鍾佩玲指出，地下停車場部分，本應關閉的具危險性高壓電設施竟在無人看管下，門口呈現開啟狀態；消防設施也有類似狀況；停車格位周邊還堆置不同類型的垃圾；標示滅火器位置卻空無一物。管理有待加強。

她說，試營運的目的，不應只是在找出軟硬體缺失所在，也應包括團隊運作與管理的順利運作，要求北市府應加強北藝管理，並設立長者或行動不便友善區及強化無障礙動線標示，以維周邊環境整潔，並避免意外發生。

無黨籍松山信義區台北市議員參選人吳崢也透過新聞稿指出，北藝開幕季傳出椅面破損嚴重、椅墊海綿外露、無障礙規劃不佳、進出場動線堵塞等情形，讓民眾觀劇體驗大打折扣，痛批「慢半拍的行政效率，就是市府對待表演藝術的態度嗎」

吳崢表示，早在4月6日北藝試營運期間，針對民眾和表演團體陳情椅面破損、座位間距狹窄、動線規劃與指示系統不清楚等問題，他和多名市議員就到北藝辦理會勘，共盤點14項軟硬體問題，其中，光是椅面破損就多達475張座椅。

他說，當時會勘結論要求北藝須在5月初針對各項缺失完成初步改善，不料3個月過去，北市府當時承諾的初步改善方案都沒有兌現，讓表演團體和市民在半成品的環境中演出與觀賞。

北市府頻頻以「最顛覆性的建築」宣傳北藝，卻連最基本舒適的觀賞體驗都無法提供給市民。吳崢質問，這樣趕鴨子上架做法，北市府重視的到底是表演藝術，還是單純把場館當成自吹自擂的工具。

台北表演藝術中心行銷部經理黃文瀚向中央社記者說明，座椅部分目前同時透過兩種方式改善，首先是在國內找廠商製作椅部後全數更換，但椅部必須通過防焰測試、音響測試及環保材質檢測3項標準，所以可能要到明年才有辦法更換完成。

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黃文瀚指出，因為椅部更換需要的時程較長，所以會先製作椅套，每週安排廠商進場逐步更新，大劇院第1到9排已經更新完成，接下來會盡可能加快腳步，希望能在正式開幕前完工。

對於長者反映動線不友善部分，黃文瀚說，已在討論是否能以加裝爬梯機及扶手改善。至於鍾佩玲質疑管理鬆散，黃文瀚坦言，的確還有一些細節工程在陸續收尾，會加強提醒廠商，下工後要復原並清潔。（編輯：李亨山）1110705