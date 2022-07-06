田尾堆肥中心2廠啟用 廚餘月處理量增至600公噸

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隨著廚餘回收量日漸成長，彰化縣政府獲環保署補助擴建田尾堆肥中心2廠，今年5月完工，6日舉行啟用儀式，彰化縣長王惠美（前右2）等人出席並參觀。中央社記者蕭博陽彰化縣攝 111年7月6日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣6日電）彰化縣生廚餘處理量107年到110年從2642公噸增至5567公噸，超過田尾堆肥中心負荷，縣府爭取環保署補助新建廠區，未來田尾堆肥中心廚餘處理量可從每月400公噸提升到600公噸。

彰化縣田尾堆肥中心1廠於民國102年初完工啟用，採用傳統堆肥處理製成有機堆肥土壤改良劑，隨著廚餘回收量成長，為擴大處理量能，彰化縣政府獲行政院環境保護署補助擴建田尾堆肥中心2廠，今年5月完工，今天舉行啟用儀式，彰化縣長王惠美等人出席。

王惠美致詞表示，堆肥中心1廠102年啟用後，處理非常多廚餘，但107年到110年全縣生廚餘大增，從2642公噸增加至5567公噸，感謝環保署補助經費新台幣2111多萬元，以總經費2455萬元擴建田尾堆肥中心，預估廚餘處理量可從每月400公噸提升到600公噸。

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王惠美指出，廚餘可回收再利用，變成有機堆肥土壤改良劑，但先決條件是請鄉親分類生廚餘、熟廚餘，交給清潔隊送往田尾堆肥中心，新廠以自動化設備減輕人力負擔，廚餘送進去，經8週發酵，製成有機肥料可供農民使用，也可作為環保局宣導品。

王惠美也說，縣府持續推動垃圾減量、資源循環、永續發展概念，除擴建堆肥中心，也向環保署爭取經費補助8輛廚餘回收車、2輛多功能槽車、6套破碎脫水設備等，讓廚餘處理更方便、設備更完善，而源頭減量也很重要，請民眾「惜食」避免產生過多廚餘。（編輯：謝雅竹）1110706