議員指藉視察市場綁椿 黃珊珊：認真做事有問題嗎

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（中央社記者劉建邦台北7日電）台北市議員簡舒培指出，北市副市長黃珊珊任職2年多，多次藉視察市場做選舉綁椿。黃珊珊今天表示，有些人只想著選舉，每一件事情都可牽拖，認真做事有問題嗎？

民進黨籍北市議員簡舒培在臉書（Facebook）發文表示，黃珊珊擔任北市副市長2年多，要求87場次市場視察、動用近650人次公務員陪同。

簡舒培說，負責督導市場的北市副市長，只有黃珊珊要求視察市場，台北市長柯文哲上任至今，由副市長負務督導北市產業發展局、市場處業務，除黃珊珊，過去2名副市長任內沒主動要求視察市場行程，為什麼黃珊珊需頻視察市場，就是要到市場拜票綁椿。

她指出，黃珊珊任副市長約2年多，主動要求視察市場87場次，比柯文哲8年還多，每次視察都大陣仗，總計動用650人次公務員陪同。柯文哲當選市長時提到公務員不需為政黨服務，為拉抬黃珊珊，放任濫用市府資源，厚顏程度，讓人嘆為觀止。

黃珊珊在臉書回應，有議員調閱她2年多視察市場及動員公務員陪同人次，質疑她行政不中立，這2年多是默默視察市場，很少通知媒體，工作認真是問題嗎？

她說，2年多前到市府服務，提出市場精進計畫與攤販納管計畫，擔任議員期間，市場與攤販是她的朋友，熟悉市場，但傳統市場老舊、道路攤販衛生堪慮、油煙與油水造成環境污染等，影響是市民食品安全。

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黃珊珊表示，一上任就向柯文哲提出市場與攤販精進計畫，市場攤販是她最重要任務之一，每處市場與夜市都親自率產業局與市場處看現場，並與自治會討論需協助地方，協助申請改造與硬體改善，2年多改善10幾處市場或夜市，讓市場慢慢提升品質等作為。

她說，「有些人只想著選舉，每一件事情都可牽拖，照這樣的邏輯，首長應該什麼事都不要做」。她負責防疫和公安，常半夜聯合稽查夜店等，是為選舉嗎？從擔任議員第一天，就在服務處做義務法律服務，整整21年，認真是習慣，所以競選連任反而輕鬆，「第一次知道，原來太認真、做太多也是問題」。（編輯：李亨山）1110707