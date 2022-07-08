疫情導致工程無法履約 廠商可向台東縣府展延

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（中央社記者盧太城台東縣8日電）台東縣政府目前有各項重大工程進行，不過因COVID-19疫情影響，許多人遭隔離，導致缺工和物料無法如期出貨，工程延宕。台東縣政府宣布，廠商可檢具相關證明，提出展延申請。

台東縣政府建設處公共工程科承辦員游奎儒今天告訴中央社記者，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，營建廠商人員不足，讓營建工程原本缺工情形更是雪上加霜，影響工地出工，導致工程無法正常進行或完成履約，讓業者憂心。

游奎儒表示，縣政府近來接到不少營建廠商詢問及陳請，台東縣長饒慶鈴也非常重視此問題。建設處特別召開研商會議，依據確診數據評估高峰期區間，一方面參考中央相關防疫規定，另依台東狀況制定因應作為，盼能緩解廠商缺工壓力。

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游奎儒指出，經研商處理方式，工期為4月14日起至5月2日止的工程，由施工廠商檢具期間確診證明，提出展延事證申請，經核實認定後，確診隔離期間工期折半計算。工期為5月3日起至6月28日止者，廠商可直接提出申請，這期間工期折半計算。

另勞務契約自4月14日起至6月28日止，由廠商檢具確診證明，提出展延事證申請，經核實認定後工期折半計算。游奎儒提醒有需求廠商盡速申請，避免因疫情影響完工期限與工程品質，一同讓台東建設更美好。（編輯：郭諭儒）1110708