竹縣重塑原鄉觀光景點 五峰桃山旅遊軸線獲補助

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新竹縣五峰鄉桃山村旅遊軸線環境營造計畫獲交通部觀光局核定補助，將重新整合122縣道觀光旅遊軸線景觀設施及資源，盼透過休憩節點入口特色營造及基礎設施升級等，提升觀光環境。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年7月8日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）新竹縣政府今天指出，五峰鄉桃山村旅遊軸線環境營造計畫獲觀光局補助，將重整附近景觀設施及資源，形塑原鄉觀光環境，打造休閒場域。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，新竹縣擁有豐富天然生態資源，縣府以桃山村旅遊軸線為主軸，向交通部觀光局提報「體驗觀光－地方旅遊環境營造計畫」，通過審議核定計畫，總經費為新台幣700萬元，交通部觀光局補助399萬元，縣府配合款301萬元。

縣府指出，計畫將重新整合122縣道觀光旅遊軸線的景觀設施及資源，期盼透過休憩節點入口特色營造及基礎設施升級，提升觀光環境。

新竹縣長楊文科表示，未來讓遊客從進入桃山村旅遊軸線就能體驗原住民文化魅力，可望吸引更多遊客走訪，帶動整體旅遊軸線發展。

新竹縣交通旅遊處指出，施作將以3至4處景點改善為原則，並依據遊客需求、使用頻率、融入在地文化及元素納入設計辦理，並使其設計理念更符合民眾需求及貼近原住民文化。（編輯：戴光育）1110708