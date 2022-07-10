柯志恩競選團隊將成形 陳其邁：現在最關心是市政

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前立法院長王金平（中）10日上午邀國民黨高雄市長參選人柯志恩（右）及前立委黃昭順（左）等人一起吃早餐，並透露競選團隊人事大致底定。中央社記者蔡孟妤攝 111年7月10日

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）前立法院長王金平今天邀國民黨高雄市長參選人柯志恩及地方人士一起吃早餐，並透露競選團隊人事大致底定；爭取連任的高雄市長陳其邁則說，持續打拚、關心市政，選舉非現在考量重點。

王金平今天上午邀柯志恩及同黨籍的高雄市議長曾麗燕、副議長陸淑美、高雄市農會理事長蕭漢俊、立委吳怡玎、前立委黃昭順等人一起吃早餐。

王金平接受媒體聯訪時說，競選團隊組織架構、人事等已大致底定，尊重黨部及參選人，應會在近日公布名單，配合柯志恩的人格特質，大家一起努力。

柯志恩說，競選總部會設在國民黨高雄市黨部，國民黨沒錢，要用最少的人力、經費打選戰。眾人用餐時也談到日本前首相安倍晉三遇刺身亡，王金平說：「太震驚了，非常難過」，在場不少人也點頭附和。

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柯志恩今天傍晚還將走訪內惟黃昏市場，向攤商及民眾拜票，爭取支持。柯志恩的民進黨對手陳其邁今天上午則出席第15屆阿公店溪文學獎頒獎典禮，鼓勵青年學子們，以土地、人民為題材，創造出更多優秀感人的文學作品。

被問到何時開始啟動選戰？陳其邁未多談，僅強調他昨天視察輕軌、捷運建設，今天關心在地文學，持續在高雄這塊土地上努力打拚，市政才是現在最關心的重點，選舉的事情並非現在考量的重點。（編輯：陳仁華）1110710