19年不中斷 虎尾鎮安溪里長用愛心自辦夏令營

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（中央社記者姜宜菁雲林縣11日電）雲林縣虎尾鎮安溪里長蔡朝忠連續19年自辦夏令營，今天舉辦始業式，50多名國小學生依序入座，退休老師和大學生加入當志工，蔡朝忠僅酌收部分教材費，與眾人守護學童，散播愛與歡樂。

蔡朝忠表示，暑假期間許多家長選擇將孩子送到安親班、才藝班，可是少部分經濟弱勢的孩子只能在家，數十年前社區內有單親家庭的小孩在暑假期間跑去戲水，不幸喪命，讓他萌生開辦夏令營的念頭。

蔡朝忠坦承，萬事起頭難，為了讓學生安心就讀，減輕父母親的負擔，避免孩子在暑假中變壞。他手寫文案四處找經費，幸好一路上有貴人相助並獲得廣大的回響，讓夏令營連續19年不曾中斷。

安溪里夏令營為期7週，課程包括弄獅、國樂、食品衛生、美術和團康活動等，開辦19年，從原本30多人，一度成長到80人，鄰近社區也爭相把孩子送來夏令營，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，近年參加人數略減。

蔡朝忠提到，夏令營僅酌收部分教材費，許多人笑說，「連講師費都不足」，但他仍環抱著愛心持續做，以愛感動他人，許多退休老師和大學生紛紛加入當志工，產生愛的循環。

退休老師李鴻毅擔任志工，協助營隊運作流暢，而考上警專的李芳儀趁著開學之前到營隊擔任隊輔，她說，首次帶營隊才知道帶小孩是件不簡單的事，卻很有意義。（編輯：黃世雅）1110711