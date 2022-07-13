高虹安參拜為民祈福 將提市政白皮書爭取支持

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民眾黨新竹市長參選人高虹安（前左2）13日在民眾黨主席柯文哲母親何瑞英（前左3）陪同下，前往天公壇參拜祈福。（民眾黨提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年7月13日

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（中央社記者郭宣彣新竹市13日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安今天在黨主席柯文哲母親陪同下，前往天公壇參拜，高虹安表示，未來將針對科技及文化領域提出市政白皮書，爭取選民支持。

高虹安今天在民眾黨主席柯文哲母親何瑞英陪同下，前往天公壇拜拜，高虹安接受媒體聯訪表示，今天除為市民祈福外，也盼民眾黨新竹市議員參選人選戰過程一切順利、平安。

媒體提問，民進黨新竹市長參選人沈慧虹曾說，高虹安何時搬來新竹不是重點，對市民有沒有用心才是。對此，高虹安表示，先前沈慧虹在她還沒宣布參選前，就持續攻擊抹黑她人不住在新竹，現在知道她住在新竹、戶籍也在新竹，又改口說這不是重點。

高虹安說，沈慧虹應要實際了解她過去的發言等，以及她所針對新竹市政或建設提出的建言，這些建議也都是她走訪竹市大街小巷傾聽地方居民需求、召開座談會、收集彙整分析後才提出。

高虹安表示，若沈慧虹對哪一點有意見，應提出來討論，而不是把市民不同的聲音都當成是抹黑，這樣的態度絕非市民之福。

柯媽媽接受媒體聯訪表示，她肯定高虹安的學經歷為「真材實料」、「正正當當」，也是優秀、聰明、伶俐、實在的人。

而在高虹安與柯媽媽參拜稍早前，沈慧虹也前往天公壇參拜，高虹安與沈慧虹團隊沒有互動與交集。（編輯：謝雅竹）1110713