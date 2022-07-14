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中國爛尾樓根本問題在沒錢 資金調撥難外部融資卡
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台南將發老人健保福利金 估逾31萬人受惠

2022/7/14 16:51（7/14 17:01 更新）
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台南市長黃偉哲（前左3）14日率領市府團隊宣布，民國112年除重陽敬老禮金外，在評估財政狀況及兼顧老人福利下，將加碼發放健保福利金，盼照顧經濟弱勢長者。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年7月14日
台南市長黃偉哲（前左3）14日率領市府團隊宣布，民國112年除重陽敬老禮金外，在評估財政狀況及兼顧老人福利下，將加碼發放健保福利金，盼照顧經濟弱勢長者。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年7月14日
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（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南市長黃偉哲今天下午率相關單位主管在市府召開記者會，宣布明年除將發放重陽敬老禮金新台幣1000元外，再加碼發放健保福利金，照顧經濟弱勢長者，估31萬多人受惠。

黃偉哲在記者會中表示，為了回應市民對於老人健保補助的心聲及需要，在評估財政狀況及兼顧老人福利下，明年加碼發放健保福利金，針對綜合所得稅稅率5%以下（含查無申報資料者）長者，55至64歲原住民長者及65至79歲長者每人3000元，80至89歲長者每人4500元，90至99歲長者每人1萬2000元，100歲以上長者每人2萬元。

黃偉哲指出，市府將投入重陽敬老暨健保褔利金經費約14億1250萬6000元，預估約31萬6492名長者受惠，這是在兼顧財政穩健基礎上，對長者福利加碼，市府已將112年度總預算，依法於市議會開議前14天送達議會。

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黃偉哲表示，他上任之初曾呼應議員及市民需求，減少約15億至19億元的房屋稅稅收，這次在財政相對可承受範圍內，針對長者福利加碼，也是斟酌再三的決定，希望議會對此大力支持。

黃偉哲指出，面對未來人口高齡化趨勢，市政推動上需要將有限資源用來建構更全面的福利布建，市府團隊會持續進行地方建設及連結社會資源，加強對弱勢者關懷與照顧，落實台南市成為高齡友善溫暖城市。（編輯：陳仁華）1110714

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